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Евдокия Стефанова

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Место рождения

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

03.12.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Илларион (Егоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: Параскева Илларионова

Отец ребёнка: Илларион (Егоров)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.12.1897
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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