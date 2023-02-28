Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти03.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895
Муж: Илларион (Егоров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: Параскева Илларионова
Отец ребёнка: Илларион (Егоров)
Смерть
03.12.1897
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище