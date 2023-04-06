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Левицкий Конон Карпович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

20.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Левицкий Карп Васильевич

Мать: Левицкая Елена Павловна

Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Левицкая Екатерина Мироновна

Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Ксения Кононовна

Мать ребёнка: Левицкая Екатерина Мироновна

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Левицкий Константин Кононович

Мать ребёнка: Левицкая Екатерина Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1918
Причина смерти: туберкулез
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