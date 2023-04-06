Левицкий Конон Карпович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти20.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Левицкий Карп Васильевич
Мать: Левицкая Елена Павловна
Бракосочетание
05.11.1906
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Ксения Кононовна
Мать ребёнка: Левицкая Екатерина Мироновна
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Левицкий Константин Кононович
Мать ребёнка: Левицкая Екатерина Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1918
Причина смерти: туберкулез