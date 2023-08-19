Левицкая (Варавва) Екатерина Мироновна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти16.12.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1906
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Ксения Кононовна
Отец ребёнка: Левицкий Конон Карпович
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Левицкий Константин Кононович
Отец ребёнка: Левицкий Конон Карпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1913
Причина смерти: туберкулез