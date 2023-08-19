Левицкая (Варавва) Екатерина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая (Варавва) Екатерина Мироновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1887

Дата смерти

16.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1906

Муж: Левицкий Конон Карпович

Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Ксения Кононовна

Отец ребёнка: Левицкий Конон Карпович

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Левицкий Константин Кононович

Отец ребёнка: Левицкий Конон Карпович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1913
Причина смерти: туберкулез
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