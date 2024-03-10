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Руднев Петр

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Место рождения

г. Оренбург

Дата рождения

27.07.1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1903

Отец: Руднев Димитрий

Мать: Петрова Носкова Елизавета

г. Оренбург
Рождение ребёнка
26.03.1924

Сын: Руднев Геннадий

Мать ребёнка: Руднева Валентина

г. Актюбинск
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Руднева Валентина

Рождение ребёнка
01.06.1941

Дочь: Плотникова Светлана

Мать ребёнка: Руднева Валентина

г. Актюбинск Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Слава

Мать ребёнка: Руднева Валентина

Смерть
1978
г. Актюбинск
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