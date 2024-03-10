Руднев Петр
Место рожденияг. Оренбург
Дата рождения27.07.1903
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1903
Отец: Руднев Димитрий
г. Оренбург
Рождение ребёнка
26.03.1924
Сын: Руднев Геннадий
Мать ребёнка: Руднева Валентина
г. Актюбинск
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Руднева Валентина
Рождение ребёнка
01.06.1941
Дочь: Плотникова Светлана
Мать ребёнка: Руднева Валентина
г. Актюбинск Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руднев Слава
Мать ребёнка: Руднева Валентина
Смерть
1978
г. Актюбинск