Руднев Геннадий
Место рожденияг. Актюбинск
Дата рождения26.03.1924
Дата смерти06.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924
Отец: Руднев Петр
Мать: Руднева Валентина
г. Актюбинск
Рождение ребёнка
08.02.1948
Сын: Руднев Валерий
Мать ребёнка: Руднева Людмила
г. Актюбинск Казахстан
Рождение ребёнка
23.04.1952
Сын: Руднев Геннадий
Мать ребёнка: Руднева Людмила
Смерть
06.12.1986
г. Рига
Похороны
Неизвестно
Улброка кладбище