Руднев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Геннадий

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Место рождения

г. Актюбинск

Дата рождения

26.03.1924

Дата смерти

06.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924

Отец: Руднев Петр

Мать: Руднева Валентина

г. Актюбинск
Рождение ребёнка
08.02.1948

Сын: Руднев Валерий

Мать ребёнка: Руднева Людмила

г. Актюбинск Казахстан
Рождение ребёнка
23.04.1952

Сын: Руднев Геннадий

Мать ребёнка: Руднева Людмила

Смерть
06.12.1986
г. Рига
Похороны
Неизвестно
Улброка кладбище
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