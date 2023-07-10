Ульянин Алексей Петрович 06.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянин Алексей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.01.1901, Москва, город федерального значения Москва

умер 20.02.1952, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ульянин Пётр Алексеевич08.06.1855 г.р.
Мать
Ульянина (Оранская) Мария Дмитриевна20.03.1863 г.р.
Супруги
Ульянина (Иванова) Екатерина Васильевна03.10.1897 г.р.
Дети
Ульянин Юрий Алексеевич27.05.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1901

Отец: Ульянин Пётр Алексеевич

Мать: Ульянина (Оранская) Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1924

Жена: Ульянина (Иванова) Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.05.1926

Сын: Ульянин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ульянина (Иванова) Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
20.02.1952
Москва, город федерального значения Москва

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