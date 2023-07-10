Ульянин Алексей Петрович
мужской, родился 06.01.1901, Москва, город федерального значения Москва
умер 20.02.1952, Москва, город федерального значения Москва
ОтецУльянин Пётр Алексеевич08.06.1855 г.р.
МатьУльянина (Оранская) Мария Дмитриевна20.03.1863 г.р.
Супруги
Ульянина (Иванова) Екатерина Васильевна03.10.1897 г.р.
Дети
Ульянин Юрий Алексеевич27.05.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1901
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
27.05.1926
Мать ребёнка: Ульянина (Иванова) Екатерина Васильевна
Смерть
20.02.1952