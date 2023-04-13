Бойко Ефросинья Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Ефросинья Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

21.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бойко Ефрем Зиновьевич

Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1853

Дочь: Акилина Зиновьевна

Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1858

Дочь: Щербань Прасковья Зиновьевна

Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Зиновий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1888
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