Бойко Ефросинья Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти21.06.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1853
Дочь: Акилина Зиновьевна
Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1858
Дочь: Щербань Прасковья Зиновьевна
Отец ребёнка: Бойко Зиновий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1888