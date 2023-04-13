Бойко Зиновий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти25.09.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Бойко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна
Рождение ребёнка
05.06.1853
Дочь: Акилина Зиновьевна
Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна
Рождение ребёнка
03.10.1858
Дочь: Щербань Прасковья Зиновьевна
Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1898