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Бойко Зиновий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

25.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бойко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бойко Ефрем Зиновьевич

Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна

Рождение ребёнка
05.06.1853

Дочь: Акилина Зиновьевна

Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна

Рождение ребёнка
03.10.1858

Дочь: Щербань Прасковья Зиновьевна

Мать ребёнка: Бойко Ефросинья Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Ефросинья Исидоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1898
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