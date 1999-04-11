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Клюшев Григорий Ильич

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Место рождения

д.Лобаново Демидовского р-она

Дата рождения

19.08.1918

Дата смерти

11.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1918

Отец: Клюшев Илья Устинович

Мать: Клюшева Мария Афанасьевна

д.Лобаново Демидовского р-она
Военная награда
С ?.04.1941 по ?.01.1946
медаль "За отвагу"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева Ольга

Смерть
11.04.1999
Похороны
Неизвестно
Смоленская область. г. Демидов
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