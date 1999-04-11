Клюшев Григорий Ильич
Место рожденияд.Лобаново Демидовского р-она
Дата рождения19.08.1918
Дата смерти11.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1918
Отец: Клюшев Илья Устинович
д.Лобаново Демидовского р-она
Военная награда
С ?.04.1941 по ?.01.1946
медаль "За отвагу"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюшева Ольга
Смерть
11.04.1999
Похороны
Неизвестно
Смоленская область. г. Демидов