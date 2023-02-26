Клюшева Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Афанасий
Мать: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Клюшев Иван Ильич
Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1918
Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович
д.Лобаново Демидовского р-она
Рождение ребёнка
23.11.1918
Дочь: Косенкова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович
дер.Лобоново Демидовского р-на Смоленской област
Рождение ребёнка
15.02.1924
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович
д.Лобаново Демидовского р-она Смоленской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно