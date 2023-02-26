Клюшева Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Афанасий

Мать: Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Клюшев Иван Ильич

Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Клюшев Григорий Ильич

Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович

д.Лобаново Демидовского р-она
Рождение ребёнка
23.11.1918

Дочь: Косенкова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович

дер.Лобоново Демидовского р-на Смоленской област
Рождение ребёнка
15.02.1924

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Клюшев Илья Устинович

д.Лобаново Демидовского р-она Смоленской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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