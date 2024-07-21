Рогина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Рогина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогин Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Коньшин Валентин Васильевич
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно