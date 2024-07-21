Рогина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рогина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогин Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Коньшин Валентин Васильевич

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньшин Валентин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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