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Осинцева Елена Ивановна

Место рождения

Пермская губерня

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван

Мать: не указана

Пермская губерня
Рождение ребёнка
1894

Сын: Осинцев Павел Данилович

Отец ребёнка: Осинцев Данил Кирилович

Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Место рождение: Урываевский сельсовет, пос. Давыдовский
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Осинцева Васса (Васта) Даниловна

Отец ребёнка: Осинцев Данил Кирилович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Осинцев Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Осинцев Данил Кирилович

Смерть
Неизвестно
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