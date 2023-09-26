Осинцева Елена Ивановна
Место рожденияПермская губерня
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иван
Пермская губерня
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Осинцев Данил Кирилович
Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Место рождение: Урываевский сельсовет, пос. Давыдовский
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Осинцева Васса (Васта) Даниловна
Отец ребёнка: Осинцев Данил Кирилович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Осинцев Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Осинцев Данил Кирилович
Смерть
Неизвестно