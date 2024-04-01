Ротова (Матвеева) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
10.02.1829
м. 27 ж. 22
Рождение ребёнка
?.02.1835
Дочь: (Ротова) Феодора Михайлова
Отец ребёнка: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин
Рождение ребёнка
20.06.1836
Дочь: (Ротова) Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин
Рождение ребёнка
01.12.1848
Сын: Рытов Наум Михайлов
Отец ребёнка: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин
Смерть
Неизвестно