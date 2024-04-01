Ротова (Матвеева) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова (Матвеева) Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Матвеев Василий Трифонов

Мать: Матвеева (Ведерникова) Аксинья Авдеева

Бракосочетание
10.02.1829

Муж: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин

м. 27 ж. 22
Рождение ребёнка
?.02.1835

Дочь: (Ротова) Феодора Михайлова

Отец ребёнка: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин

Рождение ребёнка
20.06.1836

Дочь: (Ротова) Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин

Рождение ребёнка
01.12.1848

Сын: Рытов Наум Михайлов

Отец ребёнка: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин

Смерть
Неизвестно

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