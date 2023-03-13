Еремеева Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеева Авдотья Иванова

Еремеева Авдотья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Еремеевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Еремеевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Еремеевъ Алексей

Отец ребёнка: Еремеевъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеевъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close