Еремеева Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Еремеевъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Еремеевъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Еремеевъ Алексей
Отец ребёнка: Еремеевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремеевъ Петръ