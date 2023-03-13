Еремеевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Исаевъ Еремей
Мать: Исаева Крестинья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Еремеева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Еремеева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Еремеевъ Алексей
Мать ребёнка: Еремеева Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Авдотья Иванова