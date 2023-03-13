Еремеевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеевъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Исаевъ Еремей

Мать: Исаева Крестинья Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Еремеева Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Еремеева Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Еремеевъ Алексей

Мать ребёнка: Еремеева Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Авдотья Иванова

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