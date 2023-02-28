Перминов Елесей Ларионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1695 ст.
Дата смертиОколо 1746 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695 ст.
Отец: Перминов Ларион -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Перминов Кузьма Елесеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Перминов Матвей Елесеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Дочь: Перминова Мария Елесеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1746 ст.