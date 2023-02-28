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Перминов Елесей Ларионович

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Место рождения

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1695 ст.

Дата смерти

Около 1746 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695 ст.

Отец: Перминов Ларион -

Мать: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Перминов Кузьма Елесеевич

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Перминов Матвей Елесеевич

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Перминов Борис Елесеевич

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Дочь: Перминова Мария Елесеевна

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1746 ст.
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