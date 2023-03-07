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Перминов Ларион -

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Место рождения

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.

Сын: Перминов Елесей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Сын: Перминов Яков Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Перминов Сава Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Перминов Емельян Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Толстиковы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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