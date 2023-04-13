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Zybert Salim
Zybert Salim
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
Около 1942
Пол
Мужской
Отец
Zybert Gerszon
1888 г.р.
Мать
Zybert (Meizner) Estera
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Zybert Gerszon
Мать:
Zybert Estera
Смерть
Около 1942
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