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Добровольский Аркадий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1925

Дата смерти

11.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Добровольский Георгий Аркадьевич

Мать ребёнка: Русановская Ольга Ивановна

Русяны, Единецкий район
Рождение ребёнка
29.07.1955

Сын: Добровольский Виктор Аркадьевич

Мать ребёнка: Русановская Ольга Ивановна

Русяны, Единецкий район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русановская Ольга Ивановна

Смерть
11.10.1976
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