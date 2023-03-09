Добровольский Аркадий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1925
Дата смерти11.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1950
Сын: Добровольский Георгий Аркадьевич
Мать ребёнка: Русановская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1955
Сын: Добровольский Виктор Аркадьевич
Мать ребёнка: Русановская Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1976