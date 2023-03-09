Русановская Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1929
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1929
Отец: Русановский Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
01.04.1950
Сын: Добровольский Георгий Аркадьевич
Отец ребёнка: Добровольский Аркадий Георгиевич
Рождение ребёнка
21.09.1951
Дочь: Добровольская Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Добровольский Аркадий
Рождение ребёнка
29.07.1955
Сын: Добровольский Виктор Аркадьевич
Отец ребёнка: Добровольский Аркадий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996