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Русановская Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1929

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1929

Отец: Русановский Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Добровольский Георгий Аркадьевич

Отец ребёнка: Добровольский Аркадий Георгиевич

Русяны, Единецкий район
Рождение ребёнка
21.09.1951

Дочь: Добровольская Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Добровольский Аркадий

Русяны, Единецкий район
Рождение ребёнка
29.07.1955

Сын: Добровольский Виктор Аркадьевич

Отец ребёнка: Добровольский Аркадий Георгиевич

Русяны, Единецкий район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Аркадий Георгиевич

Смерть
1996
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