Осыка Авксентий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти25.11.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Осыка Григорий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
09.07.1854
Дочь: Анна Авксентьевна
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
16.12.1855
Сын: Осыка Даниил Авксентьевич
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
13.01.1860
Сын: Осыка Григорий Авксентьевич
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Авксентьевна
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
21.05.1866
Сын: Осыка Николай Авксентьевич
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Осыка Константин Авксентьевич
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
07.11.1868
Дочь: Варвара Авксентьевна
Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1896
Причина смерти: старость