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Осыка Авксентий Григорьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

25.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Осыка Григорий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1853

Жена: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
09.07.1854

Дочь: Анна Авксентьевна

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
16.12.1855

Сын: Осыка Даниил Авксентьевич

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Осыка Григорий Авксентьевич

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Авксентьевна

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
21.05.1866

Сын: Осыка Николай Авксентьевич

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Осыка Константин Авксентьевич

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
07.11.1868

Дочь: Варвара Авксентьевна

Мать ребёнка: Осыка Ефросинья Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1896
Причина смерти: старость
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