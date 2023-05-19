Осыка (Клерфон) Ефросинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осыка (Клерфон) Ефросинья Иосифовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1853

Муж: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.07.1854

Дочь: Анна Авксентьевна

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.12.1855

Сын: Осыка Даниил Авксентьевич

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Осыка Григорий Авксентьевич

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Авксентьевна

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1866

Сын: Осыка Николай Авксентьевич

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Осыка Константин Авксентьевич

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1868

Дочь: Варвара Авксентьевна

Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно