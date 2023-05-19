Осыка (Клерфон) Ефросинья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
09.07.1854
Дочь: Анна Авксентьевна
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1855
Сын: Осыка Даниил Авксентьевич
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1860
Сын: Осыка Григорий Авксентьевич
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Авксентьевна
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.05.1866
Сын: Осыка Николай Авксентьевич
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Осыка Константин Авксентьевич
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1868
Дочь: Варвара Авксентьевна
Отец ребёнка: Осыка Авксентий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно