Фадеева (Прохоровна) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Прохоровна) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фадеев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фадеев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фадеев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Годов Неша

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Фадеев Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Дмитрий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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