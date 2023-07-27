Фадеева (Прохоровна) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фадеев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фадеев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Годов Неша
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Фадеев Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фадеев Дмитрий Сидорович
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно