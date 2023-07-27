Фадеев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Фадеев Дмитрий Сидорович

Мать: Фадеева Мария

Смерть
1928
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