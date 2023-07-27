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Фадеев Василий Дмитриевич
Фадеев Василий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1926
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Дмитрий Сидорович
1905 г.р.
Мать
Фадеева (Прохоровна) Мария
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Фадеев Дмитрий Сидорович
Мать:
Фадеева Мария
Смерть
1926
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