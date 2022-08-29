Косухина Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Косухин Петр
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Косухин Василий
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Косухин Гаврила
Отец ребёнка: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Косухина) Анна
Отец ребёнка: Косухин Афанасий