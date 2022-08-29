Косухина Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Косухин Петр

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Косухин Василий

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Косухин Гаврила

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Косухина) Анна

Отец ребёнка: Косухин Афанасий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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