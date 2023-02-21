Андреева (Мотова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Мотова) Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотов Матвей Алексеевич

Мать: Мотова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1947

Сын: Андреев Вячеслав Демьянович

Отец ребёнка: Андреев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Демьяновна

Отец ребёнка: Андреев Демьян

Смерть
Неизвестно
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