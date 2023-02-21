Андреева (Мотова) Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотов Матвей Алексеевич
Мать: Мотова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1947
Сын: Андреев Вячеслав Демьянович
Отец ребёнка: Андреев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Демьяновна
Отец ребёнка: Андреев Демьян
Смерть
Неизвестно