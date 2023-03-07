Мотова Марья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Катихина Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов ? Матвеевич
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дашина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новичкова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич
Смерть
Неизвестно