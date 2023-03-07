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Мотова Марья Ивановна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Катихина Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов ? Матвеевич

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичкова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Мотов Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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