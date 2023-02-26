Козлова Параскева Фёдорова
Место рожденияд.Волчье
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Волчье
Бракосочетание
26.?.1880
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
27.09.1883
Дочь: Татьяна Макарова
Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агрипина Макарова
Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)
Рождение ребёнка
24.04.1889
Дочь: Пелагия Макарова
Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)
Рождение ребёнка
02.08.1890
Сын: Хомяков (козлов) Максим Макаров
Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)
Рождение ребёнка
22.08.1893
Дочь: Наталья Макарова
Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)
Рождение ребёнка
19.10.1900
Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)
Смерть
Неизвестно