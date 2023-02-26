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Козлова Параскева Фёдорова

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Место рождения

д.Волчье

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Волчье
Бракосочетание
26.?.1880

Муж: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
27.09.1883

Дочь: Татьяна Макарова

Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агрипина Макарова

Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1889

Дочь: Пелагия Макарова

Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1890

Сын: Хомяков (козлов) Максим Макаров

Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.08.1893

Дочь: Наталья Макарова

Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Козлов Дмитрий Макаров

Отец ребёнка: Козлов Макар (Макарий Иоакимов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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