Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинкина Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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