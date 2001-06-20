Зуева (Сажина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1959
Дата смерти20.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1959
Отец: Сажин Геннадий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.06.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.2001
самоубийство