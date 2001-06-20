Зуева (Сажина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Сажина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1959

Дата смерти

20.06.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1959

Отец: Сажин Геннадий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.06.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
20.06.2001
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
самоубийство
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