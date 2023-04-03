Сажин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажин Геннадий

Сажин Геннадий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1959

Дочь: Зуева Галина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
До 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
2005
осенью
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close