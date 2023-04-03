Сажин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1959
Дочь: Зуева Галина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
2005
осенью