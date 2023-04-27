von Ziegenhain (von Ziegenhain) Mechtild
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.09.1229
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: von Trimberg (von Büdingen-Gelnhausen) Luitgard
Отец ребёнка: von Büdingen Gerlach III
Рождение ребёнка
Около 1195
Рождение ребёнка
Около 1216
Смерть
18.09.1229