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von Ziegenhain (von Ziegenhain) Mechtild

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.09.1229

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: von Trimberg (von Büdingen-Gelnhausen) Luitgard

Отец ребёнка: von Büdingen Gerlach III

Рождение ребёнка
Около 1195

Дочь: von Büdingen-Gelnhausen (von Büdingen-Gelnhausen) Petrissa

Отец ребёнка: von Büdingen Gerlach III

Рождение ребёнка
Около 1216

Дочь: von Büdingen-Gelnhausen (von Büdingen-Gelnhausen) Mechtild

Отец ребёнка: von Büdingen Gerlach III

Смерть
18.09.1229

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