Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Жданова Жданов) Елисавета Михайловна

Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Жданов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жданов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Жданов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Жданов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
05.05.1812

Сын: Жданов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич

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