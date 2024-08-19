Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Жданова Жданов) Елисавета Михайловна
Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Жданов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Жданов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
05.05.1812
Сын: Жданов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Жданов Михаил Сергеевич