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Жданов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Жданов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Жданова Жданов) Елисавета Михайловна

Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жданов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Жданов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Жданов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.05.1812

Сын: Жданов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна

Смерть
Около 1833

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