Жданов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Жданов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Жданова Жданов) Елисавета Михайловна
Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Жданов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.05.1812
Сын: Жданов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Жданова (Юшкова Юшков) Наталья Дмитриевна
Смерть
Около 1833