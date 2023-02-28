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Черняев Флавиан Михайлович

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Место рождения

Новое, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.02.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1880 ст.

Отец: Черняев Михаил Ильич

Мать: Черняева Платонида Васильевна

Новое, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Кадниковского уезда.
Образование
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
С 04.10.1902 по 24.09.1916 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Псаломщик Спасопреображенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Военная служба
С 25.09.1916 ст.
Как ратник 2 разряда мобилизован и принят на военную службу.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Мария Арсеньевна

Смерть
Неизвестно
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