Черняев Флавиан Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.02.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1880 ст.
Сын священника Кадниковского уезда.
Образование
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
С 04.10.1902 по 24.09.1916 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Псаломщик Спасопреображенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Военная служба
С 25.09.1916 ст.
Как ратник 2 разряда мобилизован и принят на военную службу.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Мария Арсеньевна
Смерть
Неизвестно