Мельниченко Петр Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Оба вдовые и с детьми
Бракосочетание
14.01.1844
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WF-S?i=350&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Мельниченко Ермолай Петрович
Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
07.02.1848
Сын: Мельниченко Федор Петрович
Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T937-X?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.06.1851
Сын: Мельниченко Онуфрий Петрович
Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SN-Z?i=732&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.01.1855
Сын: Мельниченко Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC6S?i=7&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Ярошенко (Мельниченко) Мария Петровна
Мать ребёнка: Мельниченко Марина Гавриловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCQG?i=57&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно