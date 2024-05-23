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Мельниченко Петр Харитонович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Мельниченко Харитон (Захарий) Иосифович

Мать: Мельниченко (Дзюбленко) Екатерина Кирилловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельниченко Марина Гавриловна

Оба вдовые и с детьми
Бракосочетание
14.01.1844

Жена: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WF-S?i=350&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мельниченко Ермолай Петрович

Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.02.1848

Сын: Мельниченко Федор Петрович

Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T937-X?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.06.1851

Сын: Мельниченко Онуфрий Петрович

Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SN-Z?i=732&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.01.1855

Сын: Мельниченко Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Мельниченко (Кириченко) Татьяна Денисовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC6S?i=7&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Ярошенко (Мельниченко) Мария Петровна

Мать ребёнка: Мельниченко Марина Гавриловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCQG?i=57&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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