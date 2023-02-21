Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Дмитрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Осип Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Гаврила Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Смерть
Неизвестно
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