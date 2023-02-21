Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дмитрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Осип Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Гаврила Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Петр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно