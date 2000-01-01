Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев
Мать: Кенжа Вечканова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дмитрей Алексеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Осип Алексеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Гаврила Алексеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно