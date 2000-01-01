Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Мать: Кенжа Вечканова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Дмитрей Алексеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Осип Алексеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close