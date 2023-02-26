Иван Петров
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Филимон Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Моисей Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно