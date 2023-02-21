Дятлова Галина Александровна
Место рожденияТалды-Курган Талды-Курганская область Казахская ССР
Дата рождения15.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Талды-Курган Талды-Курганская область Казахская ССР
Рождение ребёнка
10.08.1991
Дочь: Евсеенко Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Евсеенко Александр
Бракосочетание
?.02.2021
Муж: Бегинин Владимир
Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.08.?
Дочь: Вершинина Олеся Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.?
Сын: Дятлов Антон
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеенко Александр