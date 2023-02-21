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Дятлова Галина Александровна

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Место рождения

Талды-Курган Талды-Курганская область Казахская ССР

Дата рождения

15.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961

Отец: Дятлов Александр Антонович

Мать: Дятлова Елизавета Фёдоровна

Талды-Курган Талды-Курганская область Казахская ССР
Рождение ребёнка
10.08.1991

Дочь: Евсеенко Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Евсеенко Александр

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
?.02.2021

Муж: Бегинин Владимир

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.08.?

Дочь: Вершинина Олеся Александровна

Отец ребёнка: не указан

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.12.?

Сын: Дятлов Антон

Отец ребёнка: не указан

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеенко Александр

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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