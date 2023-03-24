Дерябин (Матвеев) Иван Филимонов

(Матвеев) Иван Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Матвеев) Иван Филимонович

(Матвеев) Иван Филимонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимон Матвеевич

Мать: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
17.12.1869 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Фёкла Андреевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close