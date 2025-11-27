Дерябин (Матвеев) Иван Филимонов
мужской, родился 07.09.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецДерябин Филимон Матвеев1815 ст. г.р.
МатьДерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна1816 ст. г.р.
Супруги
Фёкла АндрееваОколо 1839 г.р.
Дети
(Матвеева) Анастасия Ивановна17.12.1869 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1839 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Андреева
Крещение
10.09.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.12.1869 ст.
Дочь: (Матвеева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. гг. Никифоровых без фамилии