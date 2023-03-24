Дерябин (Матвеев) Иван Филимонов

(Матвеев) Иван Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимон Матвеевич
Мать: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
17.12.1869 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Фёкла Андреевна
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Андреевна
Смерть
Неизвестно