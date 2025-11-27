Дерябин (Матвеев) Иван Филимонов 07.09.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин (Матвеев) Иван Филимонов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 07.09.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Дерябин Филимон Матвеев1815 ст. г.р.
Мать
Дерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна1816 ст. г.р.
Супруги
Фёкла АндрееваОколо 1839 г.р.
Дети
(Матвеева) Анастасия Ивановна17.12.1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1839 ст.

Отец: Дерябин Филимон Матвеев

Мать: Дерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. гг. Никифоровых без фамилии

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Андреева

Крещение
10.09.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники сего ж сц. крест. Порфирий Терентьев Чижков м крест. дочь девица Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
17.12.1869 ст.

Дочь: (Матвеева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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