Колосова Варвара Никитьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Колосов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Колосова Василий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно