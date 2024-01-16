Колосова Варвара Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Варвара Никитьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Колосов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Колосова Василий Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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