Гаврильченков Архип Михайлов
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Гаврилченков Михаил Кодратов
Мать: Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
12.01.1806
Дочь: Татьяна Архипова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
14.07.1807
Дочь: Улита Архипова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно