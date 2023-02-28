Гаврильченков Архип Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврильченков Архип Михайлов

Гаврильченков Архип Михайлов

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Гаврилченков Михаил Кодратов

Мать: Анна (Иванова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1806

Дочь: Татьяна Архипова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1807

Дочь: Улита Архипова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close