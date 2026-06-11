Утева Дарья Максимова
женский, родилась 1844
умерла Неизвестно
Супруги
Утев Иван Сергеев1832 г.р.
Дети
Утев Анна Иванов1869 г.р.
(Утева) Ольга Иванова1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Утев Анна Иванов
Отец ребёнка: Утев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Утева) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Утев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Утев Антоний Иванов
Отец ребёнка: Утев Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно