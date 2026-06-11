Утева Дарья Максимова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Утева Дарья Максимова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1844

умерла Неизвестно

Супруги
Утев Иван Сергеев1832 г.р.
Дети
Утев Анна Иванов1869 г.р.
(Утева) Ольга Иванова1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утев Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Утев Анна Иванов

Отец ребёнка: Утев Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Утева) Ольга Иванова

Отец ребёнка: Утев Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1875

Сын: Утев Антоний Иванов

Отец ребёнка: Утев Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно

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