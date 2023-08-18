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Казанцев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

21.11.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Казанцев Андрей Гаврилович

Мать: Казанцева Акулина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1836 ст.

Жена: Казанцева (Щербакова) Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
02.08.1844 ст.

Сын: Казанцев Степан Иванович

Мать ребёнка: Казанцева (Щербакова) Марья Герасимовна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.11.1880 ст.

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