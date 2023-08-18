Казанцев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти21.11.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1836 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1844 ст.
Мать ребёнка: Казанцева (Щербакова) Марья Герасимовна
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.11.1880 ст.