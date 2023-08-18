Казанцев Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти08.04.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Казанцева Акулина Ивановна
Смерть
08.04.1854 ст.
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)