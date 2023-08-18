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Казанцев Андрей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

08.04.1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

1740 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Казанцев Гавриил Прокофьевич

Мать: Казанцева Акулина Титовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Казанцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Казанцева Акулина Ивановна

Смерть
08.04.1854 ст.
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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