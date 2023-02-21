Никишина (Пономарёва) Степанида Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 11.11.1894 и 11.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.11.1894 и 11.11.1895
Отец: Пономарёв Кузьма Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1913
Жених - 1 бр (18 л 1 мес) Невеста - 1 бр (18 л)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно