Никишина (Пономарёва) Степанида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Пономарёва) Степанида Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 11.11.1894 и 11.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.11.1894 и 11.11.1895

Отец: Пономарёв Кузьма Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1913

Муж: Никишин Трофим Степанович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (18 л 1 мес) Невеста - 1 бр (18 л)
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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