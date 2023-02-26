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Иван Корнеев

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: ?

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1842

Жена: Васса Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1857

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Васса Анисимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Васса Анисимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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