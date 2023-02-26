Иван Корнеев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.07.1842
Жена: Васса Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1857
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Васса Анисимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Васса Анисимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно