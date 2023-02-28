Герасим Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Тит Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сидор Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно